Європарламент висловився за заборону масового розпізнавання облич
Джерело:Сайт Європейського парламенту
В Європарламенті проголосували за резолюцію про заборону масового автоматичного розпізнавання осіб у громадських місцях. Це рішення не матиме юридичної сили, а лише демонструє позицію депутатів.
У документі наводиться єдиний випадок, коли жителі ЄС можуть бути об'єктом стеження з використанням розпізнавання осіб: якщо їх підозрюють у злочині. Крім усього іншого, на думку депутатів, державні органи також повинні почати використовувати програмне забезпечення з відкритим кодом.
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Резолюція: як голосували депутати
- Підтримали резолюцію 377 депутатів.
- Проти виступили 248.
- 62 члени парламенту утримались.
Використання додатків штучного інтелекту має бути віднесено до категорії високого ризику у випадках, коли існує можливість значного впливу на життя людей. Зокрема, будь-яке широке застосування ШІ для цілей масового стеження слід вважати непропорційним заходом,
– сказано в резолюції Європарламенту.
Депутати також закликали заборонити використання приватних баз даних з розпізнавання осіб, таких як система штучного інтелекту американського стартапу Clearview, яку вже використовує поліція деяких країн, а також системи прогнозування правопорушень, засновані на поведінкових даних.
На думку тих, хто підтримав резолюцію, системи розпізнавання осіб загрожують фундаментальним правам і свободам, таким як недоторканність приватного життя.Нагадаємо, нещодавно у Китаї розробили етичні принципи для штучного інтелекту. Загалом опублікований документ містить шість основних принципів для систем ШІ.