Європарламент висловився за заборону масового розпізнавання облич

В Європарламенті проголосували за резолюцію про заборону масового автоматичного розпізнавання осіб у громадських місцях. Це рішення не матиме юридичної сили, а лише демонструє позицію депутатів.

У документі наводиться єдиний випадок, коли жителі ЄС можуть бути об'єктом стеження з використанням розпізнавання осіб: якщо їх підозрюють у злочині. Крім усього іншого, на думку депутатів, державні органи також повинні почати використовувати програмне забезпечення з відкритим кодом.

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Резолюція: як голосували депутати

Підтримали резолюцію 377 депутатів.

Проти виступили 248.

62 члени парламенту утримались.

Використання додатків штучного інтелекту має бути віднесено до категорії високого ризику у випадках, коли існує можливість значного впливу на життя людей. Зокрема, будь-яке широке застосування ШІ для цілей масового стеження слід вважати непропорційним заходом,

– сказано в резолюції Європарламенту.

Депутати також закликали заборонити використання приватних баз даних з розпізнавання осіб, таких як система штучного інтелекту американського стартапу Clearview, яку вже використовує поліція деяких країн, а також системи прогнозування правопорушень, засновані на поведінкових даних.

На думку тих, хто підтримав резолюцію, системи розпізнавання осіб загрожують фундаментальним правам і свободам, таким як недоторканність приватного життя.