У 2021 році Європейське космічне агентство (ESA) оголосило про те, що відбудеться новий набір астронавтів. Скоро з'явилася інформація про те, що Агентство планує приймати заявки на участь у конкурсі й від людей з інвалідністю. Що ж, перший етап набору завершено.

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Статистика відбору для претендентів / Фото ESA

Набір астронавтів ESA

Повідомляється, що всього Європейське космічне агентство отримало 23 594 заявки на відбір у першому етапі. 287 з цих заявок належали людям з інвалідністю. Після опрацювання усіх даних, Агентство оголосило про завершення процесу розгляду й поділилося результатами:

Із 287 заявок від людей з інвалідністю відібрали 29. З низ 21 особа (72,4%) – це чоловіки, а 8 осіб (27,6%) – жінки.

З 23 307 інших заявок відібрали 1 362. З них 531 особа (39%) – це жінки, а 831 особа (61%) – чоловіки.

Сукупно було відібрано 1391 особу для участі у другому етапі відбору. Тепер на кандидатів чекають різноманітні психологічні тести: когнітивні, технічні, координаційні та інші. До кінця 2022 року (ймовірно, осінь) кількість учасників зменшиться до "кількох десятків" і їх почнуть готувати вузькоспеціалізовано. Цілком ймовірно, що людям, яким буде за різних причин відмовлено у бажанні бути астронавтом, запропонують іншу вакансію в ESA.