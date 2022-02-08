Європа відповіла на погрози Meta закрити Facebook та Instagram в ЄС: що сказали міністри

Лише вчора, 7 лютого, ми писали про те, що Meta розглядає можливість закриття Facebook та Instagram у ЄС, якщо їй не дозволять зберігати дані користувачів у США. Сьогодні ж маємо відповідь на погрози.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек і міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер прокоментували завуальовані погрози під час зустрічі у Парижі. Схоже, обоє лише б зраділи такому розвитку подій.

Цікаво Meta розглядає можливість повного закриття Facebook та Instagram у Європі, – британські ЗМІ

Що сказали міністри

Загалом, обоє поділяють думку, що Європа прекрасно обійдеться без Facebook та Instagram.

Після атаки хакерів я жив без Facebook і Twitter протягом чотирьох років, і моє життя було фантастичним,

– сказав міністр Хабек.

Роберт Хабек заявив, що Європейський союз є "великим внутрішнім ринком з такою великою економічною силою, що, якщо ми будемо діяти спільно, нас не залякати чимось подібним".

Його колега, Брюно Ле Мер, висловився в схожому ключі:

Я можу підтвердити, що життя без Facebook дуже хороше, і ми б прекрасно жили без Facebook. Цифрові гіганти повинні розуміти, що європейський континент буде чинити опір і затверджувати свій суверенітет,

– додав міністр фінансів Франції.

Пізніше представник Meta повідомив, що насправді компанія не хоче і не планує йти з європейського ринку. Однак якщо правила ЄС, що забороняють передачу даних до США, будуть прийняті, то ця зміна "істотно і несприятливо вплине на бізнес, фінансове становище і результати компанії".

, суперечка триває довкола правил збереження та використання даних європейських користувачів. Річ у тім, що поточні Угоди, які регулювали це питання, були скасовані, а нові ще в процесі розробки. Meta хвилюється з цього приводу, адже депутати можуть зобов'язати соцмережі зберігати дані на території ЄС, а для Meta трансатлантична передача даних є ключовим питанням. Обмін даними між країнами та регіонами має вирішальне значення для надання послуг і таргетованої реклами, підкреслюють у компанії.