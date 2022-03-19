Європа слідом за Японією переведе ударні підводні човни на літієві акумулятори

Європейська міжвідомча Організація зі спільної співпраці в галузі озброєнь (OCCAR) повідомила, що італійський проєкт ударного підводного човна U212 NFS успішно пройшов перевірку на системному рівні. Відмінною рисою U212 NFS стане використання виключно батарейного живлення на основі акумуляторів, що містять літій.

Першою на регулярній основі дизельні підводні човни з літієвими акумуляторами почала виробляти Японія. На озброєння прийнято два підводні човни попереднього покоління і цього року буде прийнято ще одне нове покоління.

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Італійський проєкт U212 NFS компанії Fincantieri в перспективі повинен представити повністю електричний підводний човен, для чого в надбудові підводного корабля передбачено сім щогл (плюс один опціональний) для зарядки бортових акумуляторів.



Проєкт U212 NFS / Фото OCCAR

В основі ударного багатоцільового підводного човна U212 NFS лежить італійський проєкт U212A. Для нового проєкту зовнішній корпус подовжили на 1,2 метра та змінили конструкцію надводної частини (вітрила). Загальна довжина U212 NFS складе 59 метрів із надводною водотоннажністю близько 1600 тонн. Обводи також змінені зниження шумів від руху.

У ролі озброєння використовуватимуться крилаті ракети великої дальності. Втім, проєкт ще має пройти етап критичного аналізу, після якого можна буде говорити про виробництво прототипів.