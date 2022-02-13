Запобігти сонячному спалаху ми не можемо, але можемо дізнатися про нього та підготуватися. Саме з цією метою Європейське космічне агентство (ESA) планує запустити космічний апарат під назвою ESA Vigil (раніше апарат називався Lagrange), який спостерігатиме за нашим непередбачуваним світилом. Фіксуючи спалах, зонд передаватиме інформацію на Землю й ми матимемо час на підготовку.

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Детальніше за ESA Vigil

Про небезпеку спалахів яскраво говорить нещодавня подія, коли речовина Сонця спричинила геомагнітну бурю та фактичне знищення 40 супутників Starlink.

Раніше, у 1979 році, за цієї ж причини була знищена єдина національна космічна станція США Skylab.

Та найвідомішою такою подією за увесь час спостережень є так звана Подія Каррінгтона, яка відбулася у 1859 році. Полярне сяйво, що спричинила буря, було видно навіть над Карибським морем, Колумбією та центральною Мексикою. Телеграфи в Європі та Північній Америці вийшли з ладу. Якби така подія відбулася сьогодні, то ми дуже довго оправлялися від наслідків.

Апарат ESA Vigil буде запущено в середині 2020-х років й розташується у точці Лагранжа L5 системи Сонце – Земля. Це місце на орбіті Землі за 150 мільйонів кілометрів від Сонця та на 60 градусів позаду самої Землі. Там Vigil зможе спостерігати за викидами речовини світила, які спрямовані в сторону нашої планети й оцінювати їхню небезпеку для нас.



Візуалізація точок Лагранжа / Фото Wikipedia

Раніше апарат Європейського космічного агентства називався Lagrange, проте було вирішено підібрати кращу назву. Як результат: зі всього світу (переважно з Європи) надійшло 5 422 заявки з пропозиціями. Кілька тижнів спеціалісти обирали й вирішили назвати зонд Vigil, що перекладається як "пильнування".

Нова назва ідеально підходить для космічного зонда, який буде пильно стежити за сонячними спалахами, які потенційно можуть пошкодити енергосистеми Землі, порушити комунікації, вивести з ладу супутники та навіть являти небезпеку для людей.