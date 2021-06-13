Не лише NASA: Європа відправляє зонд до Венери

Венеріанська епопея продовжується. Нещодавно ми дізналися, що NASA відправить до Венери цілих два апарати. Тепер до них приєднається ще один – європейський.

Автоматична міжпланетна станція Європейського космічного агентства буде мати назву EnVision. Апарат буде комплексно досліджувати Венеру, що дозволить отримати цілісне уявлення про планету. Це допоможе науковцям зрозуміти, чому "сестра Землі" так відрізняється від нашої планети.

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Зонд Європейського космічного агентства EnVision / Фото ESA

Детальніше про венеріанську місію Європи

Відправить станцію до Венери ракета-носій Ariane 6, яка поки не здійснила жодного запуску. Та старт місії EnVision запланований на 2031 – 2033 роки, тому до того часу нова ракета-носій має бути введена в стрій.

Головними цілями місії будуть:

Вивчення атмосфери Венери;

вивчення геологічної активності планети;

вивчення гравітаційного поля;

картографування поверхні.

Цікаво те, що з метою економії палива апаратом, буде використаний метод аерогальмування. Тобто, EnVision буде гальмувати об атмосферу Венери.

Місія буде проходити у тісному співробітництві з NASA, яке також зробило свій вклад у конструювання апарату. Наприклад, радар EnVision VenSAR створювався за співучасті NASA. Також Америка надасть свою систему дальнього космічного зв'язку.

Місія EnVision Європейського космічного агентства: дивитись відео онлайн