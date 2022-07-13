Європа хоче замінити авіаперельоти високошвидкісними потягами: деталі плану

Наприкінці червня у французькому Ліоні пройшла зустріч учасників спільноти європейських залізниць. Лідери галузі представили амбітний план про подвоєння використання високошвидкісної залізниці до 2030 року та потроєння до 2050 року.

На зустрічі обговорювалася концепція створення на континенті нової мережі високошвидкісних пасажирських поїздів, яка простягнеться між найбільшими європейськими містами. Це повинна бути надшвидка, ультрасучасна, дешева і вуглецево-нейтральна система, яка зможе кинути виклик бюджетній авіації.

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Подалі від літаків

Головна мета створення такої системи – спроба знайти альтернативу перельотам, тому що літаки створюють занадто багато викидів і не відповідають поточній політиці екологічного спрямування.

і не відповідають поточній політиці екологічного спрямування. Оскільки люди вже звикли швидко пересуватися за допомогою лоукостерів, їм потрібне рішення з порівнянними швидкісними характеристиками, а головне – ціновими. І кращої альтернативи, ніж високошвидкісні поїзди, поки не запропоновано .

. В Європі вже є кілька умовно успішних прикладів реалізації таких систем, але всі вони мають локальний характер, вирішуючи завдання на окремих найбільш завантажених лініях. З'єднати ці системи в єдину мережу буде складно через транскордонну бюрократію, високі витрати й відсутність попиту.

У період пандемії перевезення пасажирів залізницею впали в рази, поставивши на межу рентабельності роботу ряду напрямків. Є певні сумніви, що нові поїзди виявляться затребуваними просто заради відмови від бюджетних перельотів. З іншого боку, уряди європейських держав мають всі необхідні важелі, щоб інтегрувати новий підхід до переміщень в життя своїх громадян.

Тепер група європейських організацій взяла на себе зобов’язання провести дослідження, яке покаже переваги розширеної мережі високошвидкісних залізниць, що потенційно з'єднає столиці та великі міста європейських держав. Крім того, дослідять питання джерел оплати десятків тисяч кілометрів нових ліній та як радикальна трансформація залізничної мережі континенту може допомогти ЄС досягти мети "Зеленої угоди" щодо вуглецевої нейтральності до 2050 року. Серед цих організацій називають Європейську комісію, Співтовариство європейських залізниць, Європейську промисловість залізничного постачання та ALLRAIL, яка представляє недержавні залізниці.