На початку осені Єврокомісія планує представити новий закон, покликаний встановити для виробників електроніки єдиний стандарт зарядних пристроїв. Якщо його приймуть, Apple доведеться виробляти окремі версії своїх смартфонів для ЄС.

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Що відомо

Новий закон можуть прийняти вже у вересні. Якщо так станеться, новим стандартом стане роз'єм USB-С, який зараз використовується у більшості сучасних смартфонів, планшетів, розумних пристроїв, навушників та іншої електроніки.

Сьогодні переважна більшість представників індустрії добровільно переходить на стандарт USB Type-C. Тому деякі експерти вважають, що в новому законі немає потреби взагалі.

Такої ж думки дотримується Apple, проте з інших причин. Компанія використовує у своїх пристроях роз'єм Lightning. Вона впевнена, що змушування до переходу на USB Type-C зашкодить інноваціям і створить велику кількість електронних відходів.

Судячи з усього, компанію не турбує, що її фірмові зарядні пристрої мають звичку ламатися вже через кілька місяців використання, масово опиняючись на смітнику, тоді як зарядки Android тримаються роками.

Позиція компанії цілком зрозуміла, адже ціна оригінального Lightning значно вища, ніж вартість USB Type-C. Наприклад, в одному з українських магазинів техніки, де продукція Apple реалізується офіційно, ціна на двометровий кабель становить 1099 гривень.

Раніше Apple вже намагались переконати відмовитись від Lightning. Проте успішними ці спроби не були.

Цікавий факт: перша серійна клавіатура з українською розкладкою була реалізована саме в ноутбуках ASUS. Тут ви зможете підібрати ідеальний пристрій для дому, роботи, творчості, навчання чи ігор.