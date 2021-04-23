Використання штучного інтелекту у Європі можуть обмежити

Єврокомісія виступила з ініціативою про регулювання використання штучного інтелекту в громадських сферах діяльності. За їх словами, це необхідно, щоб забезпечити безпеку і підвищити довіру громадян до нових технологій. Про це повідомляється на сайті регулятора.

За словами ініціаторів, нововведення потрібні, щоб жителі Європи могли довіряти продуктам на основі ШІ. Передбачається, що розроблені методи усунуть ризики та стануть стандартом у міжнародній спільноті.

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Штучний інтелект – це засіб, а не мета. Він відкриває величезний потенціал для розвитку у таких сферах, як охорона здоров'я, транспорт, енергетика, сільське господарство та туризм. Також це пов'язано з цілою низкою ризиків... Ініціатива спрямована на зміцнення позицій Європи як центру передового досвіду у галузі ШІ від лабораторних розробок до ринкового використання,

– заявив комісар з внутрішнього ринку Тьєрі Бретон.

Де саме та як пропонують обмежити використання ШІ

Відомство опублікувало класифікацію сфер, в яких не рекомендовано використання ШІ. Пропонується заборонити використання систем, які становлять очевидну загрозу правам і можливостям людини. До цього переліку входять:

системи на базі штучного інтелекту, які можуть бути використані для маніпулювання поведінкою людей;

сервіси для визначення "соціальної оцінки" громадян.

Також комісія виділила перелік сфер з "високими ризиками":

транспорт;

освіта;

медицина.

"Обмеженими ризиками" (чат-боти) і "мінімальними ризиками" (використання ШІ у відеоіграх або спам-фільтрах). Втручання регуляторів буде залежати від ступеня загрози громадянам і їх безпеки.

Хто контролюватиме використання систем на базі ШІ у Європі

Передбачається, що за контроль відповідатимуть національні регулятори країн-членів Євросоюзу. Крім цього, буде створено Європейську раду з питань штучного інтелекту (European Artificial Intelligence Board), яка пізніше представить більш детальні стандарти з розробки й експлуатації ШІ.

Як це може вплинути на розвиток технологій на базі ШІ

Старший аналітик європейського Центру інновацій в області даних Бенджамін Мюллер заявив у розмові з The Wall Street Journal, що нові правила можуть загальмувати розвиток технологій у Європі. За його словами, розробка ШІ може стати непомірно дорогою і навіть неможливою, у той час як, наприклад, у Китаї цей напрямок продовжить інтенсивно розвиватися.