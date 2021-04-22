За словами ініціаторів, нововведення потрібні, щоб жителі Європи могли довіряти продуктам на основі ШІ. Передбачається, що розроблені методи усунуть ризики та стануть стандартом у міжнародній спільноті.

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Штучний інтелект – це засіб, а не мета. Він відкриває величезний потенціал для розвитку у таких сферах, як охорона здоров'я, транспорт, енергетика, сільське господарство та туризм. Також це пов'язано з цілою низкою ризиків... Ініціатива спрямована на зміцнення позицій Європи як центру передового досвіду у галузі ШІ від лабораторних розробок до ринкового використання,

– заявив комісар з внутрішнього ринку Тьєрі Бретон.

Де саме та як пропонують обмежити використання ШІ

Відомство опублікувало класифікацію сфер, в яких не рекомендовано використання ШІ. Пропонується заборонити використання систем, які становлять очевидну загрозу правам і можливостям людини. До цього переліку входять:

системи на базі штучного інтелекту, які можуть бути використані для маніпулювання поведінкою людей;

сервіси для визначення "соціальної оцінки" громадян.

Також комісія виділила перелік сфер з "високими ризиками":

транспорт;

освіта;

медицина.

"Обмеженими ризиками" (чат-боти) і "мінімальними ризиками" (використання ШІ у відеоіграх або спам-фільтрах). Втручання регуляторів буде залежати від ступеня загрози громадянам і їх безпеки.

Хто контролюватиме використання систем на базі ШІ у Європі

Передбачається, що за контроль відповідатимуть національні регулятори країн-членів Євросоюзу. Крім цього, буде створено Європейську раду з питань штучного інтелекту (European Artificial Intelligence Board), яка пізніше представить більш детальні стандарти з розробки й експлуатації ШІ.

Як це може вплинути на розвиток технологій на базі ШІ

Старший аналітик європейського Центру інновацій в області даних Бенджамін Мюллер заявив у розмові з The Wall Street Journal, що нові правила можуть загальмувати розвиток технологій у Європі. За його словами, розробка ШІ може стати непомірно дорогою і навіть неможливою, у той час як, наприклад, у Китаї цей напрямок продовжить інтенсивно розвиватися.