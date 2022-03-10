єВорог – новий Telegram-бот від Мінцифри для повідомлень про ворожі війська й техніку
10 березня 2022 , 16:03Читать новость на русском
Джерело:Мінцифри
Побачили окупанта – повідомте в ЗСУ, закликає Міністерство цифрової трансформації України. Для цього в Telegram створили спеціальний чатбот єВорог.
Мінцифри наголошує: якщо ви помітили ворога, за можливості, не наражаючи себе на небезпеку, фотографуйте та знімайте війська, техніку та дії окупантів. Ця інформація допоможе ефективно знищувати загарбників.
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Як відправити дані в бот
Завдяки вашим фото й відео наша армія зможе бачити переміщення ворога в реальному часі та знешкодити його. Допоможете армії — допоможете Україні. Знешкодимо ворога разом!
– пишуть в Мінцифри.
- У вашому Telegram знайдіть @evorog_bot.
- Натисніть Авторизуватися та підтвердьте особу через додаток "Дія". Це потрібно, щоб збирати якісну та достовірну інформацію та щоб диверсанти не могли спамити фейковими фото чи відео.
- Виберіть, що саме ви бачили — техніку чи окупантів.
- Надішліть фото чи відео для підтвердження.
- Виберіть область та вкажіть геолокацію, на якій помітили ворога.
- Опишіть подробиці того, що побачили.
Після перевірки дані будуть відправлені до ЗСУ для подальшої роботи.