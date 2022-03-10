Мінцифри наголошує: якщо ви помітили ворога, за можливості, не наражаючи себе на небезпеку, фотографуйте та знімайте війська, техніку та дії окупантів. Ця інформація допоможе ефективно знищувати загарбників.

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Як відправити дані в бот

Завдяки вашим фото й відео наша армія зможе бачити переміщення ворога в реальному часі та знешкодити його. Допоможете армії — допоможете Україні. Знешкодимо ворога разом!

– пишуть в Мінцифри.

У вашому Telegram знайдіть @evorog_bot .

. Натисніть Авторизуватися та підтвердьте особу через додаток "Дія". Це потрібно, щоб збирати якісну та достовірну інформацію та щоб диверсанти не могли спамити фейковими фото чи відео.

Виберіть, що саме ви бачили — техніку чи окупантів.

Надішліть фото чи відео для підтвердження.

Виберіть область та вкажіть геолокацію, на якій помітили ворога.

Опишіть подробиці того, що побачили.

Після перевірки дані будуть відправлені до ЗСУ для подальшої роботи.