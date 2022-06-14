ЄС готує гігантські штрафи для інтернет-компаній, якщо ті не видалятимуть діпфейки

Європейський Союз зібрався штрафувати Google, Twitter, TikTok та інші компанії за залишені без уваги діпфейки та підроблені облікові записи. Потенційні суми вражають.

Оновлену версію Кодексу по боротьбі з дезінформацією планують опублікувати 16 червня. Він буде пов'язаний із Законом про цифрові послуги, який ЄС погодив у квітні 2022 року. Про це вперше написало видання Reuters з посиланням на документ.

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Скільки платитимуть компанії

Згідно з Кодексом, компанії повинні будуть протистояти шкідливій дезінформації: розробляти інструменти для перевірки інформації та співпрацювати з організаціями з перевірки фактів.

Вони також будуть розкривати дані про кількість видалених ботів, число модераторів контенту в кожній країні, розповідати про системи штучного інтелекту, які розгорнуті для боротьби з фейками.

Ще одним пунктом є боротьба з діпфейками та фейковими обліковими записами в соціальних мережах.

Крім того, компанії зобов'яжуть надавати звіти по кожній країні Європейського Союзу окремо, а не загальні.

Як повідомляє джерело, штраф може скласти приблизно 6 відсотків від світового обороту компанії.

Щоб зрозуміти, наскільки великими можуть бути ці суми, зазначимо, що у 2021 році лише одна Alphabet (материнська компанія Google) заробила майже 258 мільярдів доларів. Це означає, що у випадку доведеного порушення вона

За даними Financial Times, у розпорядженні якої також опинився документ, в число компаній, які мають намір підписати оновлену версію Кодексу, увійдуть 30 компаній, у тому числі Facebook, Twitter, Google, Microsoft і TikTok.

Кодекс почав діяти в 2018 році, його підписували на добровільній основі. Тепер він стане документом спільного регулювання, а відповідальність поділять між собою регулятор і сторони, які підписали документ.