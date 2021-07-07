Вчені виявили колекцію з десяти тисяч риб'ячих останків, у тому числі зуби древніх видів акул-сучасників динозаврів, на археологічній ділянці віком 2900 років. Схованку витягли зі споруди, розташованої поруч з Гіхоном – джерелом в Кедронській долині – датованого періодом другої залізної доби.

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Незвична знахідка

Останки риб належали представникам 14 сімейств. Більшість походили з Середземного моря – в основному це були спарові, також відомі як морські лящі, та кефалеві. Майже 40 зубів і центральних хребців були отримані з акул і скатів.

Спочатку ми припустили, що зуби акули були залишками їжі, викинутими майже 3000 років тому. Однак при підготовці статті до публікації наш рецензент вказав, що один із зубів походить з пізнього крейдяного періоду. Тобто акула вимерла не менше 66 мільйонів років і була сучасником динозаврів. Ми заново проаналізували зразки: вимірювання органічної речовини, елементного складу і кристалічності структури підтвердили, що всі зуби були скам'янілостями. Ізотопний склад стронцію показав, що їм близько 80 мільйонів років. Ба більше [ ] їх привезли здалеку — можливо, з пустелі Негев,

— розповів доктор Томас Тюткен, провідний автор роботи.



Зуб акули Squalicorax з Єрусалимського майданчика / Фото Омрі Лернау

Зуби належать кільком видам, в тому числі Squalicorax – роду вимерлих акул крейдяного періоду з сімейства Anacoracidae. Squalicorax у середньому досягали п'яти метрів в довжину, харчувалися падаллю і не пережили крейдового вимирання.

Під час розкопок також виявили понад шість тонн глиняного посуду і кілька сотень зламаних глиняних печаток, відомих як "булли". Їх використовували для запечатування листів або пакетів. Оскільки останки риб з Міста Давида лежали поруч з буллами, вчені не виключають зв'язок з адміністративним або правлячим класом. Можливо, в той час колекціонування скам'янілостей було популярним серед вищих верств суспільства.



Схематичний малюнок зубного ряду акули на першому малюнку та фотографії скам'янілих зубів акули, знайдених у Місті Давида / Фото Thomas Tütken et al.

Наша гіпотеза полягає в тому, що зуби збирали колекціонери. Але у нас немає ніяких доказів. У той же час ми не виявили ніяких слідів зносу, які свідчили б про те, що зуби використовували в якості інструментів. Немає і просвердлених отворів, що вказують на те, що це були ювелірні вироби. Ринок акулячих зубів існує і сьогодні, тому, можливо, за часів залізної доби була тенденція до колекціонування таких предметів,

– підсумували вчені.