Міністерство цифрової трансформації запускає послугу єОселя: купіть житло за вигідними умовами

Міністерство цифрової трансформації України анонсувало нову послугу єОселя. Вона пропонує вигідні умови для купівлі житла за програмою пільгового державного кредитування.

На початку послуга буде доступна не всім. Першими тестувальниками можуть стати військовослужбовці за контрактом, захисники та захисниці України, силовики та члени їхніх сімей, а також медики, педагоги, науковці, які працюють у державному та комунальному секторах.

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Що відомо про послугу єОселя

Послуга реалізується Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством економіки України та ПрАТ "Укрфінжитло", повідомляється на сторінці Мінцифри.

Якщо ви належите до однієї з цих категорій, то можете долучитися до тестування та отримати кредит на житло під 3% .

. Для цього в застосунку "Дія" або на сайті необідно подати заяву про участь у програмі єОселя.

Після цього ви отримуєте попереднє рішення про погодження суми кредиту без походу в банк.

Уже під час бета-тесту заявка проходитиме весь реальний процес, і рішення банків будуть справжніми, а не тестовими.

Для участі в тестуванні потрібно: