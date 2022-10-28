На початку послуга буде доступна не всім. Першими тестувальниками можуть стати військовослужбовці за контрактом, захисники та захисниці України, силовики та члени їхніх сімей, а також медики, педагоги, науковці, які працюють у державному та комунальному секторах.

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Що відомо про послугу єОселя

Послуга реалізується Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством економіки України та ПрАТ "Укрфінжитло", повідомляється на сторінці Мінцифри.

Якщо ви належите до однієї з цих категорій, то можете долучитися до тестування та отримати кредит на житло під 3% .

. Для цього в застосунку "Дія" або на сайті необідно подати заяву про участь у програмі єОселя.

Після цього ви отримуєте попереднє рішення про погодження суми кредиту без походу в банк.

Уже під час бета-тесту заявка проходитиме весь реальний процес, і рішення банків будуть справжніми, а не тестовими.

Реєстрація на програму доступна за цим посиланням.

Для участі в тестуванні потрібно: