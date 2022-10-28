На початку послуга буде доступна не всім. Першими тестувальниками можуть стати військовослужбовці за контрактом, захисники та захисниці України, силовики та члени їхніх сімей, а також медики, педагоги, науковці, які працюють у державному та комунальному секторах.
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Що відомо про послугу єОселя
Послуга реалізується Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством економіки України та ПрАТ "Укрфінжитло", повідомляється на сторінці Мінцифри.
- Якщо ви належите до однієї з цих категорій, то можете долучитися до тестування та отримати кредит на житло під 3%.
- Для цього в застосунку "Дія" або на сайті необідно подати заяву про участь у програмі єОселя.
- Після цього ви отримуєте попереднє рішення про погодження суми кредиту без походу в банк.
- Уже під час бета-тесту заявка проходитиме весь реальний процес, і рішення банків будуть справжніми, а не тестовими.
Для участі в тестуванні потрібно:
- Бути повнолітнім громадянином або громадянкою України.
- Відповідати одній з категорій населення.
- Мати паспорт та податковий номер у Дії.
- Не мати у власності житла площею більше ніж 52,5 квадратного метра та додаткових 21 квадратного метра на кожного члена сімʼї (рахуються чоловік або дружина і неповнолітні діти).
- Не мати діючих пільгових іпотек.