Спільна італійсько-єгипетська експедиція проводила розкопи у місті Асуан, Єгипет. Населений пункт розташований на річці Ніл. На західному її березі розташований так званий Мавзолей Ага-Хана. Він був побудований на місці прадавнього некрополя, який й цікавив дослідників.

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Саркофаг з мумією у виявленій гробниці / Фото University of Milan

Прадавня гробниця та 20 мумій

Виявлена гробниця отримала назву AGH032 й розташована на території колишнього некрополя, який використовувався для поховань з VI століття до нашої ери й до IV століття нашої ери. Простіше кажучи, він застав часи як панування персів та еллінів у Єгипті, так й римлян.

Всередині сімейної усипальниці були виявлені 20 мумій та, на жаль, задовго до археологів, місце вічного покою померлих відвідали грабіжники. Ймовірно, це є причиною того, що ніяких цінностей всередині практично не лишилося. Але археологи знайшли інші цікавинки: "звалище" з кісток (переважно баранячих), кераміку, місця жертвоприношень та інші цікаві речі.

Всередині гробниці, звісно ж, перебували мумії. Серед них було кілька найцікавіших:

Мумія дорослого чоловіка з мідним намистом та дощечкою з написаним грецькою іменем – Nikostratos. Слід зазначити, що ця мумія була відділена від інших та перебували "біля східної стіни". Вчені припустили, що залишки тіла витягли грабіжники.

У теракотовому саркофазі була виявлена мумія дитини у давньоєгипетській поховальній масці, яка була зроблена із полотна та папірусу.

Іншій мумії дитини зробили рентген та виявили у неї в грудях наліт. Можливо, це може свідчити про хворобу.

Що ж, тепер до кількох десятків мумій, виявлених у цьому місці раніше, додалося ще близько 20 з "нової" усипальниці. Тепер науковці займуться ретельними дослідженнями, щоб дізнатися дати смерті та інші деталі щодо того, як жили ці люди.