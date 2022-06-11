Виявили знахідку у єгипетській оазі Бахарія. Там виходять на поверхню осади однойменного формування (Bahariya Formation). Їх вік датується в межах крейдяного періоду (100,5-93,9 мільйона років тому).

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У цих осадах на початку XX століття німецький палеонтолог Ернст Штромер виявив скам'янілості гігантських хижих динозаврів:

спинозавра (Spinosaurus aegyptiacus),

кархародонтозавра (Carcharodontosaurus saharicus),

та бахаріазавра.

На жаль, всі вони були знищені під час бомбардування Мюнхена у 1944 році. Але згодом викопні залишки спинозавра і кархародонтозавра виявили, зокрема, у осадах групи Кем-Кем у Марокко, а знайдений там же дельтадромій (Deltadromeus agilis) може бути синонімом бахаріазавра.



Оаза Бахарія / Фото Royal Society Open Science

Дослідження в оазі Бахарія

Палеонтологічні роботи в оазі Бахарія відновилися лише на початку XXI століття. Наприклад, у 2001 році вчені опублікували опис зауропода, який отримав назву Paralititan stromeri.

Белал Салем з Університету Огайо та його колеги з Єгипту та США описали шийний хребець хижого динозавра, який вони виявили у відкладеннях формації Бахарія у 2016 році. Вчені віднесли його до сімейства абелізаврид (Abelisauridae), представники якого відрізняються коротким черепом і невеликими передніми кінцівками – вони редуковані ще сильніше, ніж у тиранозавра. Однак цього хребця виявилося замало, щоб описати новий таксон.



Виявлений шийний хребець в оазі Бахарія / Фото Ohio University

Дослідники відзначають, що абелізавриди знайдені у формуванні Бахарія вперше – і це друга однозначна знахідка представників цього сімейства в усьому Єгипті (перша – ізольований зуб із верхньокремових відкладень). Палеонтологи оцінили довжину абелізавриду приблизно шість метрів.



Малюнок динозавра з сімейства абелізавриди / Ілюстрація

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Таким чином, цей динозавр поповнює список великих тероподів Бахарії – хоча він значно поступається за розміром таким гігантам, як спинозавр або кархародонтозавр. Вчені вважають, що абелізавриди раніше були знайдені і у відкладеннях марокканської групи Кем-Кем, тому їх знахідка ще більше посилює схожість між палеофаунами Бахарії та Кем-Кем.