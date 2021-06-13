Більшість людей впевнені, що єгипетські піраміди будували руками рабів. Адже яким ще чином можна було побудувати такі велетенські споруди у стародавньому світі? Та це не так. Здобута істориками та археологами інформації стверджує, що піраміди будувалися руками найманих працівників, а не рабів.

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Піраміда Джосера – найдавніша єгипетська піраміда / Фото Wikipedia

Звідки нам відомо, хто будував піраміди Єгипту

Однією з найдавніших згадок, яка проливає світло на будівництво пірамід є "Історія" Геродота. Свої знання давній історик черпав від єгипетських жерців.

Одні були зобов'язані перетягувати до Нілу величезні брили каміння з каменоломень в Аравійських горах, а іншим було наказано тягти їх далі, до так званих Лівійських гір... Сто тисяч людей виконувало цю роботу безперервно, змінюючись кожні три місяці. Десять років довелося змученому народові будувати дорогу, по якій тягли ці кам'яні брили... Спорудження ж самої піраміди тривало двадцять років, – писав Геродот у другій книзі "Історії".

Грецький історик жодного разу не вживає слово "раб", коли говорить про будівництво. Замість цього постійно фігурують слова "населення", "єгиптяни", "люди".

Та все ж Геродот жив через століття після побудови останньої піраміди.

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Папірус Мерера – щоденник єгипетського чиновника, якому 4500 років / Фото Ancient-Origins

Археологічні свідчення

Між Саккарою та Каїром археологи розкопали численні давньоєгипетські поховання. Там хоронили дружин царів, вельмож, чиновників та, як виявилося, робітників, які будували піраміди. Усі вони поховані згідно з єгипетською традицією. Рабів там не було.

Дослідження показало, що багато людей, похованих у "місті мертвих" за життя займалися тяжкою фізичною працею. Враховуючи, що поховання знаходяться неподалік пірамід, то вчені дійшли до висновку, що це і є будівельники.

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Окрім того, біля пірамід розкопали ціле містечко, де, ймовірно жили працівники. Там знайшли численні кістки тварин та посудини для зерна, що свідчить про гарний раціон. Також розкопали, щось на кшталт давньоєгипетського гуртожитку, в якому жили працівники. З рабами ніхто б так добре не поводився.

Не слід забувати й про те, що одночасно піраміду могло будувати до 30 тисяч людей, які кожні три місяці змінювалися, якщо вірити Геродоту. Якби вони були рабами, то скільки б знадобилося охорони, щоб контролювати процес?

Окрім того, події відбувалися у сиву давнину – в той, щоб здобути таку кількість рабів, довелося б спустошити все навколо.

А ще в піраміді Хуфу, яку також називають пірамідою Хеопса, знайшли давньоєгипетське графіті, яке навряд могли лишити раби. Прямо біля похоронної камери фараона Хеопса написано: "Друзі бригади Хуфу".