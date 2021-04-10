Єдиний у своєму роді: OnePlus випустила унікальний смартфон

Компанія OnePlus зробила цікавий анонс, презентувавши смартфон середнього класу Nord LE. З цікавого – той факт, що він вийде в єдиному екземплярі. Більше того, купити новинку не вийде.

Насправді, Nord LE – не абсолютно нова модель, а модифікована версія Nord.

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Нагадаємо, OnePlus Nord працює на базі процесора Snapdragon 765G з модемом 5G. Також смартфон оснащений 6,44-дюймовим екраном Fluid AMOLED з частотою оновлення 90 Гц і роздільною здатністю 2400×1080 пікселів.

Тут передбачена подвійна селфі-камера з сенсорами на 32 і 8 Мп, а також основна камера у конфігурації 48 + 8 + 5 + 2 Мп.

Смартфон Nord доступний в кольорах Blue Marble, Gray Onyx і Gray Ash.

Що відомо про Nord LE

Версія Nord LE отримала особливу градіентне виконання з відтінками, що плавно переходять з помаранчевого в зелений. Саме зовнішній дизайн відрізняє версію LE від попередника.

На жаль, продавати Nord LE компанія OnePlus не планує. Однак, розробник планує розіграти Nord LE серед користувачів Instagram.