Чи є у тварин релігія? Впевнено можна сказати, що ми не знаємо. Наприклад, слони "оплакують" своїх померлих родичів та відвідують їхні залишки час від часу. Сороки, як стверджують дослідники, будують вінки з трави біля загиблих сорок. Чи є це признаками ритуалізму? Тяжко відповісти. Та є тварини, з якими дещо простіше. Мова йде про шимпанзе.

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Шимпанзе Хем у 1961 році став першим гомінідом, який побував у космосі / Фото Wikipedia

Релігійні ознаки у шимпанзе

Шимпанзе – це наші найближчі родичі. Наш з ними "еволюційний шлях" розійшовся близько 7 мільйонів років тому.

Шимпанзе та деякі інші примати активно користуються знаряддями праці. При чому шимпанзе використовують дуже часто. Наприклад, руйнують палицями термітники або використовують каміння, щоб розколоти горіхи.

Цікаво, що навички розколювання горіхів відрізняються у різних груп цих гомінідів. В місцях, де живуть шимпанзе подекуди можна проводити цілі археологічні розкопки – так багато там "робочого" каміння назбиралося за століття користування.

Вміння користуватися знаряддями праці говорить про доволі високий рівень інтелекту наших родичів. Та з камінням пов'язана і можлива релігійна складова життя шимпанзе.

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"Ритуальні дерева" шимпанзе / Фото Nature

Accumulative stone throwing

"Накопичувальне кидання каменів" – так назвали дослідники феномен, відритий ними в Африці на 4 місцях проживання тварин.

Суть феномена полягає в тому, що у лісі знайшли дерева, які мають або дупло, або розщелину. І там накидано купа каміння. Деякі каменюки мають вагу 17 кілограмів. Каміння до дерев принесли, звісно, шимпанзе. Але не все так просто.

Тварина підходить до дерева, маючи камінь з собою або беручи його уже на місці.

Перед цим мавпа починає емоційно збуджуватись, шерсть стає дибки.

Шимпанзе починає пронизливо кричати та щосили кидає камінь в дупло або починає бити ним об дерево. В цей момент інтенсивність крику досягає максимальної позначки.

Іноді після цього тварина може декілька разів вдарити руками або ногами об дерево.

"Ритуал" завершений і тварина йде геть від дерева.

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"Ритуал" шимпанзе: дивитись відео онлайн

Чим незвична така поведінка тварин

Автори дослідження називають таку поведінку "ритуалізованою", та роблять уточнення, що сам термін "ритуал" немає чіткого визначення.

Дивина такої поведінки проявляється ще і в тому, що навколо шимпанзе, який здійснює "ритуал" в більшості випадків нікого немає. Тобто, не можна сказати, що тварина хоче налякати конкурента або "показати себе" перед протилежною статтю. Такі дії не приносять їм жодної користі, а скоріше навпаки – вони заморюються, поки йдуть до обраного дерева, тягнучи з собою камінь. Судячи з кількості накиданого каміння, "ритуальні походи" тривають давно та регулярно.

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Шимпанзе кидає камінь в дерево: дивитись відео онлайн

Вчені відмітили, що деякі особини мавп ходять лише до одного і того самого дерева. "Ритуал" проводять не лише самці, а й самки. Одного разу була помічена матір з дитинчам.

Матір шимпанзе з дитинчам кидає каміння: дивитись відео онлайн

Відкриття нового типу поведінки у найближчих наших родичів спонукало вчених задуматися про поведінку самої людини. Адже в багатьох культурах і понині існують особливі ритуальні місця, – священні дерева, ліса, гори, каміння і так далі – які люди постійно відвідують, щоб провести ритуал – стереотипну та регулярну дію, яка не приносить видимої користі.