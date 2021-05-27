Команда вчених Празького університету провела комп'ютерне моделювання, яке ввійшло у дослідження. Згідно з ним на Європі на дні океану під поверхнею мають існувати вулкани. Основна їхня частина має бути сконцентрованою біля полюсів супутника.
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Супутник Юпітера Європа / Фото NASA
Звідки береться вулканічна активність на Європі
Вчені вважають, що вся справа у впливі Юпітера. Потужне гравітаційне поле планети деформує Європу, нагріваючи її надра.
Схожий процес можна спостерігати на іншому супутнику Юпітера – Іо, який є найбільш активним геологічним тілом Сонячної системи. Постійні виверження вулканів на його поверхні спричинені саме гравітацією планети-гіганта, яка розігріває його надра.
Про те, як Юпітер деформує Європу можна зрозуміти з фотографії зонда Galileo. На ній видно довгі лінії. Ці лінії – це розломи на льодяній поверхні супутника, спричинені деформацією.
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Поверхня Європи / Фото NASA
Чи може на Європі існувати життя
Теоретично це можливо. На Землі підводні гідротермальні джерела є скупченням живих організмів на морському дні. Білі та чорні курці викидають у навколишнє середовище велику кількість поживних речовин, які споживаються живими організмами навколо. Ці організми не залежать від енергії Сонця.
Якби на Європі зародилося життя, то біля чорних або білих курців воно б змогло успішно існувати.
Чорний курець / Фото Wikipedia