Мануель Лусіо Далло – старший інженер з розробки програмного забезпечення в компанії Plastic ЅСМО. Використовуючи свої знання, він і створив такий незвичний для нашого часу пристрій, який у дечому схожий на пристрої зв'язку з далекого минулого.

Цікаво Google назвав дату презентації Android 12: нас чекає триденна конференція

Як працює апарат

Винахід влаштований за принципом телефонного агрегатора: потрібно з'єднати штекер з гніздом, поруч з яким вказано ім'я людини, яку потрібно викликати, а потім натиснути на кнопку і утримувати її для запису і відправки повідомлення, яке автоматично переводиться з голосу в текст.

Апарат також приймає повідомлення – вони друкуються на папері із зазначенням імені відправника, майже як телеграми.

Далло назвав винахід Yayagram. Yaya — ласкаве звернення до бабусі кастильською мовою.

З чого складається прилад

В основі пристрою – комп'ютер Raspberry Pi 4,

чековий принтер,

мікрофон, підключений до USB-порту,

програмна основа написана власноруч і створена на базі Python.

Перша версія Yayagram була не такою зручною – принтер не був вбудований, а підключався окремо.