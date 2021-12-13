Спочатку з'явилися повідомлення про світлові спалахи яскраво-зеленого й білого кольору та шум, схожий на грім. Деякі жителі провінції навіть заявили, що шум був настільки гучний, що "потряс їхні будинки".

Цікаво Із турботою про довкілля: як Samsung допомагає утилізовувати старі смартфони

Метеор у Канаді

Спалах зафіксували о 20:44 за місцевим часом.

Місцеві дослідники мають камери, які зазвичай фіксують діяльність неба, але воно було похмурим, і тому нічого не було знято.

Усі доступні в мережі написи опублікували користувачі мережі зі своїх камер спостереження.

Судячи з усього, метеорит не згорів у атмосфері. Тому зараз вчені з Університету Едмонтона хочуть з'ясувати, де він приземлився. Вважають, що це може бути місце на південний схід від Едмонтона в радіусі 60 кілометрів від Ледука.

А на цьому відео видно лише спалах у небі:

Кріс Херд, експерт з метеоритів і професор Університету Альберти, заявив, що на відеозаписах, які він бачив, судячи з усього, метеорит з поясу астероїдів. Раніше він обертався навколо Сонця і був зафіксований вченими. Проходячи через атмосферу Землі, він створив звуковий удар.