Фото тижня: "золотий вир" галактики із розсипом мільйонів молодих зір

Європейська космічна обсерваторія частенько ділиться вражаючими фото космічних об'єктів. Цього разу на новому заворожуючому знімку зображено яскраві золотисті закручені хмари газу, які містять надзвичайно високу кількість молодих зірок.

Ці зоряні ясла є нічим іншим, як спіральною галактикою відомою, як NGC 4303 або Мессьє 61. Вона розташована на відстані 50 мільйонів світлових років від Землі в сузір’ї Діви. NGC 4303 є однією із найбільших галактик у скупчення Діви – великого сусіднього угруповання галактик.

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Що цікавого у зображеній на фото галактиці

NGC 4303 є галактикою де народжується надзвичайно велика кількість зірок. Своєю чергою, вивчення цього типу галактик допомагає астрономам краще зрозуміти процес утворення зірок у Всесвіті.

Зірки утворюються, коли хмари холодного газу колапсують. Енергетичне випромінювання від новонароджених зірок буде нагрівати та іонізувати газ, що залишився навколо,

– пишуть представники ESO.

На фотографії, зробленій за допомогою Дуже Великого Телескопа (VLT) в Чилі, видно яскраві закручені хмари іонізованого газу, які виглядають як "золотий вир". Закручені хмари схожі на космічні хлібні крихти, які дозволяють простежити шлях народження нових зірок.



Фото "золотого виру" галактики NGC 4303 / Фото ESO

Астрономи за допомогою інструменту Multi-Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) на VLT спостерігали NGC 4303 на різних довжинах хвилі світла, щоб створити це вражаюче зображення. Поєднання їхніх спостережень виявило сяючий "золотий вир", поцяткований газовими хмарами іонізованого кисню, водню та сірки, зображених синім, зеленим і червоним відповідно.

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Згідно із заявою, нещодавні спостереження були зібрані в рамках проєкту під назвою Physics at High Angular resolution in Nearby Galaxies (PHANGS), метою якого є виявлення сусідніх галактик на всіх довжинах хвиль електромагнітного спектру.