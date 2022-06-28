Для чого хом'як літав у стратосферу

Варто зазначити, що стартап Iwatani Giken займається збиранням метеорологічних даних та космічною фотографією. Компанія прагне зробити пілотовані підйоми в стратосферу одним з популярних варіантів розваг та подорожей для людей.

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Експеримент з хом'яком повинен був переконати в успішності проєкту потенційних клієнтів та інвесторів. Найближчим часом у компанії планують збільшити висоту польоту до 25 кілометрів, звідки видно викривлення Землі.

Як проходив політ

Повітряну кулю із капсулою запустили з міста Міякодзіма у префектурі Окінава. На старті конструкція набирала висоту зі швидкістю 6,3 метра за секунду. Пікова висота, на яку піднявся гризун всередині кулі склала 23 кілометри. Після цього зонд почали плавно спускати в море неподалік острова Міяко.

Хом'як не відчув жодних незручностей під час польоту – на кадрах з "кабіни" видно, як він мирно спить на платформі з сіна.

Кабіну дістали з води – вона була в хорошому стані. Найважливіше, що хом'як виявився живим та абсолютно неушкодженим. Експеримент можна вважати успішним. Ще ж і надто, він підштовхнув компанію до наступного кроку – експериментального польоту з людиною на борту, який стартап планує здійснити вже цього року.

Інші цікаві космічні новини

Новини про космічні польоти чи дослідження завжди цікаві та захопливі. Ще б пак, адже постійно стається щось незвичне, як от оновлення прошивки космічного апарата, інструменти якого працюють під управлінням старою і вже майже забутої Windows 98. В результаті Європейське космічне агенство отримало практично новий інструмент, адже оновлення прошивки значно розширило можливості запущеного до Марса 19 років тому апарата. Тепер він з новими силами продовжить дослідження Червоної планети.

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Тим часом NASA почало послідовно відключати інструменти найвіддаленіших рукотворних об'єктів у космосі: апаратів "Вояджер-1" та "Вояджер-2".

На жаль обидва апарати скоро зіткнуться з серйозною проблемою – нестачею енергії. NASA мусить вимкнути частину обладнання, щоб ще трохи продовжити строк їхньої служби. Однак і цього надовго не стане: згодом "Вояджери" продовжать свій шлях у повній тиші й самоті.