Історія жартівливих клавіатур від японського офісу Google нараховує не один такий дивний ґаджет. Всі вони використовуються роками як спосіб просування програми Google Gboard. У 2019 році компанія випустила пристрій у вигляді ложки, яку потрібно було згинати, щоб друкувати.

Цікаво Представлено пристрій для тих, хто любить писати, але не хоче відволікатись на щось інше

В один ряд

Згідно з проєктом, клавіатура має довжину 5,25 фута (1600 міліметрів).

При цьому компанія заявляє, що це не найдовша її варіація, над якою вона працювала. Оригінальний прототип мав довжину 7,87 фута (2400 мм).

Усього в корпусі використовується 17 плат: 16 для кріплення клавіш й одна плата керування.



Жартівлива клавіатура Gboard Stick Version від Google / Фото Google



Жартівлива клавіатура Gboard Stick Version від Google / Фото Google

Google Japan каже, що такий дизайн зручний для захаращених столів, зберігання речей і пошуку потрібних клавіш під час набору тексту. Відео показує багато інших варіантів застосування клавіатури – наприклад, діставати речі з-під ліжка, вимірювати ріст дитини чи зробити з неї риболовний сачок.

Як користуватися Gboard Stick Version: відео

Звісно ж, більшість цих "рекомендацій" до застосування є жартами. Google не буде масово виробляти чи продавати нову клавіатуру.

Компанія також опублікувала файли програмного забезпечення для Gboard Stick Version на сайті GitHub разом зі схемами та кресленнями, щоб створити клавіатуру можна було самостійно за допомогою 3D-принтера.