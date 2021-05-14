Японський мільярдер, який через два роки облетить Місяць, спочатку злітає на МКС

Японський мільярдер Юсаку Маедзава, засновник японської мережі модного одягу Zozotown, який уклав контракт на політ навколо Місяця на космічному кораблі SpaceX у 2023 році, оголосив, що в грудні цього року також відвідає Міжнародну космічну станцію.

Про початок підготовки до місії на Міжнародну космічну станцію повідомила компанія космічного туризму Space Adventures. Юсаку Маедзава наразі є її клієнтом і вже успішно пройшов необхідні медичні огляди.

Цікаво Створили унікальний двигун, який працює на інформації

Як йде підготовка

Маедзава і його помічник по бізнесу Едзо Хірано відправляться до МКС 8 грудня 2021 року. Тривалість польоту складе 12 діб.

У червні майбутні туристи почнуть тримісячну підготовку до космічного польоту.

Мені дуже цікаво, на що схоже життя в космосі. Тому я планую з'ясувати це самостійно і поділитися з усім світом на своєму YouTube-каналі,

— повідомив Маедзава.