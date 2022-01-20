Японський Amazon почав продавати коробки удачі з випадковими відеокартами

В японській версії Amazon помітили вельми незвичний товар – коробки з випадковими відеокартами. За фіксовану ціну можна отримати як сучасну дорогу модель, так і дешевший варіант минулих поколінь.

Усі екземпляри Lucky Box швидко розкупили. Коштувала така коробка 14 тисяч ієн, що приблизно дорівнює 120 доларам. Чи будуть нові надходження, невідомо.

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Що всередині

Покупець заздалегідь не знає, яку саме відеокарту йому доставлять. Усередині коробки міг виявитися як сучасний 3D-прискорювач, на зразок GeForce RTX 3090 і Radeon RX 6900 XT, так і відеоадаптери минулих і позаминулих поколінь.

Повідомляється, що після покупки товар не підлягає поверненню.

Шанси на "випадіння" відеокарт наступні:

GeForce RTX 30 або Radeon RX 6000 — 2%;

GeForce RTX 20 або Radeon RX 5000 — 4%;

GeForce 10 або Radeon RX 500 — 8%;

GeForce 9 або Radeon RX 300 — 16%;

Старіші версії відеокарт NVIDIA й AMD — (не уточнюється, які) — 70%.



Імовірність випадіння тієї чи іншої відеокарти / Фото Amazon

За словами продавця, всі відеоадаптери в робочому стані, але деякі з них вже були в експлуатації. Карти з лінійок GeForce 3000 і RX 6000 – абсолютно нові.

На сторінці товару на Amazon всього два відгуки – жоден з них не описує враження від покупки. В одному користувач каже, що не купував LuckyBox, але хотів би спробувати це зробити. Автор іншого розповів, що оформив замовлення і зазначив, що Amazon почав обробляти покупку не відразу.

Скільки всього куплено товарів – невідомо.