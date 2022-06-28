Японські виробники мікросхем зіткнулися з новим дефіцитом: у чому проблема

Найбільші японські виробники напівпровідників, від Toshiba до Sony, попереджають, що спробам уряду оживити вітчизняну індустрію мікросхем загрожує ряд проблем. І нестача матеріалів – не найсерйозніша з них.

У зверненні до Міністерства економіки, торгівлі та промисловості минулого місяця група виробників у галузі електронної промисловості заявила, що протягом наступних кількох років у Японії є найбільший шанс відновити свої позиції на ринку напівпровідникової продукції. Однак на шляху до цього стоїть трудова криза.

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Є вакансія

Японська асоціація виробників електроніки та інформаційних технологій заявила, що успіх сектора залежить від залучення достатньої кількості фахівців для впровадження інновацій та управління заводами з виробництва мікросхем. За оцінками, восьми великим виробникам потрібно буде найняти близько 35 000 інженерів протягом наступних 10 років, щоб не відставати від темпів інвестицій.

Зазначається, що трудова криза настала внаслідок збільшення інвестицій у напівпровідниковий сектор в рамках зусиль по зміцненню економічної безпеки країни на тлі нестачі мікросхем, викликаної пандемією Covid-19.

Часто кажуть, що не вистачає мікросхем, але найбільше не вистачає інженерів,

— каже Хідекі Вакабаясі, професор Токійського наукового університету і глава цільової групи з політичних пропозицій у Комітеті з напівпровідників JEITA.

Щоб підтримувати інновації та шукати потенційних співробітників, Toshiba, Sony та інші компанії співпрацюють з кращими науковими відділами по всій країні та інвестують додаткові ресурси в дослідження мікросхем та підбір персоналу.

Сьогодні першість у напівпровідниковій сфері міцно утримує Тайвань. На його виробництво припадає забезпечення понад 50 відсотків усього світового попиту. Отримати перевагу намагається Китай, у тому числі й претендуючи на тайванську територію та захоплення заводів TSMC. США тим часом на державному інвестують мільярди в розбудову свого виробництва процесорів, плат пам'яті та інших мікросхем, оскільки у 2020 році на країну припадало лише 12 відсотків усіх потужностей в світі. Крім того, вагомими гравцями ринку є такі компанії як Samsung, GlobalFoundries, Micron, Nvidia та інші. Японія, яка свого часу була однією з тих країн, які штовхали технологічний бум уперед, має всі шанси відвоювати позиції на ринку.