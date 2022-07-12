За покупками – через доповнену реальність: японські пенсіонери тестують новий спосіб шопінгу

У невеликому японському селищі Іідзуна продуктовий магазин 7-Eleven пропонує місцевим пенсіонерам унікальну послугу. Поки що в рамках тестування вони можуть замовити товари через доповнену реальність. Розповідаємо, як це працює.

Послуга в першу чергу орієнтована на людей похилого віку та громадян, які ведуть малорухливий спосіб життя. Скільки продовжуватиметься тестування, невідомо.

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Як це працює

Як пише джерело, надаючи цю послугу, продавець фактично виступає очима покупця.

Консультант магазину в гарнітурі доповненої реальності ходить по торговому залу, дивлячись на полиці, а зображення транслюється на гаджет клієнта.

Останньому потрібно просто вказати пальцем на потрібний йому товар, після чого співробітник магазину побачить відповідну позначку через окуляри.

При цьому під час віртуального шопінгу покупці можуть спілкуватися з консультантом за допомогою голосового зв'язку.

Потім зібраний набір продуктів відправляється додому до клієнта.

Послуга стартувала в тестовому режимі на початку червня і доступна раз на тиждень. Протягом перших двох тижнів нею скористалися 13 осіб віком 60 років і старше.

Самі смартокуляри були розроблені й випущені компанією Toppan у 2020 році. Спочатку вони призначалися для літніх фермерів, які могли таким чином направляти роботу менш досвідчених працівників на яблучних плантаціях. Пізніше технологію вирішили перепрофілювати й під інші потреби.