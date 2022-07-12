Послуга в першу чергу орієнтована на людей похилого віку та громадян, які ведуть малорухливий спосіб життя. Скільки продовжуватиметься тестування, невідомо.

Цікаво Відомий інсайдер розповів коли Apple випустить гарнітуру змішаної реальності

Як це працює

Як пише джерело, надаючи цю послугу, продавець фактично виступає очима покупця.

Консультант магазину в гарнітурі доповненої реальності ходить по торговому залу, дивлячись на полиці, а зображення транслюється на гаджет клієнта.

Останньому потрібно просто вказати пальцем на потрібний йому товар, після чого співробітник магазину побачить відповідну позначку через окуляри.

При цьому під час віртуального шопінгу покупці можуть спілкуватися з консультантом за допомогою голосового зв'язку.

Потім зібраний набір продуктів відправляється додому до клієнта.

Послуга стартувала в тестовому режимі на початку червня і доступна раз на тиждень. Протягом перших двох тижнів нею скористалися 13 осіб віком 60 років і старше.

Самі смартокуляри були розроблені й випущені компанією Toppan у 2020 році. Спочатку вони призначалися для літніх фермерів, які могли таким чином направляти роботу менш досвідчених працівників на яблучних плантаціях. Пізніше технологію вирішили перепрофілювати й під інші потреби.

Нагадаємо, сьогодні свої гарнітури доповненої та віртуальної реальностей активно створюють компанії Apple та Meta. Перша все ніяк не визначиться з датою запуску. Розробка триває вже не один рік і за цей час інсайдери з разу в раз називали нові дати імовірного анонсу. Гарнітуру Apple очікували на літній презентації, однак компанія про неї не згадала. Чого не скажеш про Марка Цукерберга, який не так давно показав світові майбутню новинку в роботі, хоча дизайн ґаджета був спеціально розмитий. Відомо, що гарнітура Cambria від компанії Meta здатна працювати як з віртуальною, так і з доповненою реальностями.