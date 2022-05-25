Згідно з повідомленнями, японський космонавт відвідає орбітальну станцію шлюзу, яку NASA планує побудувати біля Місяця. Японська участь у місії посадки на поверхню супутника Землі також не виключається.

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Я в захваті від роботи, яку ми будемо робити разом на станції шлюзу на орбіті Місяця, і я з нетерпінням чекаю, коли перший японський космонавт приєднається до програми,

– зазначив американський президент.

Співпраця в космічній сфері є частиною більшої угоди між Сполученими Штатами та Японією щодо спільної роботи в розвитку мереж 5G, кібербезпеки, науки тощо сфера. Включення японського космонавта Кіоші Ваката до екіпажу місії також було узгоджено, який пізніше цього року вирушить на корабелі Crew Dragon на міжнародну космічну станцію.

Програма "Артеміда"

Програма "Артеміда" була оприлюднена у вересні 2020 року. Її головна мета – повернення через 53 роки американських астронавтів на місячну поверхню в 2025 році, будівництво місячної станції на орбіті супутника та підготовка умов для можливої ​​колонізації Місяця в майбутньому.

Характерною особливістю американської програми "Артеміда" є те, що США збираються здійснити ривок до Місяця не самі, а разом з партнерами. Звісно, Америка буде головувати, але іншим учасникам пропонується зробити свій вклад в історію.

Нагадаємо, що востаннє нога людини ступала на поверхню нашого єдиного природного супутника у кінці 1972 року під час місії Apollo-17.

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Наразі NASA готується до тестового польоту ракети та корабля Orion в рамках програми.