Японські інженери представили концепцію місячної бази зі штучною гравітацією: відео проєкту

Людство прагне стати міжпланетним видом, тому активно розробляє технології не лише для польотів на інші планети, а й для життя на них. У Японії, наприклад, представили проєкт вертикальної бази для Місяця, що передбачає штучну гравітацію.

Сьогодні подорож до Місяця й створення на ньому довгострокової бази не здаються неможливими. Проте це вимагає ще чималої роботи.

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База на Місяці: якою її бачать у Японії

Над проєктом працювала команда експертів Кіотського університету та будівельних фахівців корпорації Kajima.

Вони презентували макети конічної обертової конструкції на конференції п'ятого липня, демонструючи те, що виглядає як "скляна утопія, повна щасливих людей, деякі з яких навіть катаються на човнах по покритому водою внутрішньому простору будівлі".

Будівля робить повний оборот кожні 20 секунд і використовує відцентрову силу для відтворення рівня гравітації, знайомого людям.

Концептуальне відео бази для Місяці: відео

Як пише DNYUZ, конструкція заввишки 1300 футів й отримала просту назву "Скло" (The Glass). Команда прагне встановити прототип на поверхні Місяця до 2050 року.

Японські дослідники кажуть, що створення середовища з земною гравітацією є ключем до процвітання в космосі.

Без гравітації ссавці не зможуть розмножуватися, а їхні дитинчата можуть погано розвиватися. Коли людина росте в умовах нульової або низької гравітації, її тіло змінюється так, що вона не зможе стати на землю,

– пояснюють пресі.

Попри величезну кількість роботи, яка чекає попереду, в Кіотському університеті та корпорації Kajima впевнені, що день, коли люди будуть жити у відкритому космосі, на Місяці та Марсі, близький.