Японські інженери представили концепцію місячної бази зі штучною гравітацією: відео проєкту

11 липня 2022 , 15:04
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Джерело:

Futurism

Людство прагне стати міжпланетним видом, тому активно розробляє технології не лише для польотів на інші планети, а й для життя на них. У Японії, наприклад, представили проєкт вертикальної бази для Місяця, що передбачає штучну гравітацію.

Сьогодні подорож до Місяця й створення на ньому довгострокової бази не здаються неможливими. Проте це вимагає ще чималої роботи. 

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База на Місяці: якою її бачать у Японії

  • Над проєктом працювала команда експертів Кіотського університету та будівельних фахівців корпорації Kajima.
  • Вони презентували макети конічної обертової конструкції на конференції п'ятого липня, демонструючи те, що виглядає як "скляна утопія, повна щасливих людей, деякі з яких навіть катаються на човнах по покритому водою внутрішньому простору будівлі".
  • Будівля робить повний оборот кожні 20 секунд і використовує відцентрову силу для відтворення рівня гравітації, знайомого людям.

Концептуальне відео бази для Місяці: відео

Як пише DNYUZ, конструкція заввишки 1300 футів й отримала просту назву "Скло" (The Glass). Команда прагне встановити прототип на поверхні Місяця до 2050 року. 

Японські дослідники кажуть, що створення середовища з земною гравітацією є ключем до процвітання в космосі.

Без гравітації ссавці не зможуть розмножуватися, а їхні дитинчата можуть погано розвиватися. Коли людина росте в умовах нульової або низької гравітації, її тіло змінюється так, що вона не зможе стати на землю,
– пояснюють пресі.

Попри величезну кількість роботи, яка чекає попереду, в Кіотському університеті та корпорації Kajima впевнені, що день, коли люди будуть жити у відкритому космосі, на Місяці та Марсі, близький.

Автор: Олександр Гайдамашко