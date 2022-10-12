Epsilon-6 стартувала з космодрому Учиноура на острові Кюсю близько 9:50 ранку. Вона несла вісім супутників, розроблених приватними та державними організаціями, в тому числі університетами. Усі тепер втрачені.

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Що сталося з ракетою

На пресконференції після невдалого запуску агентство заявило, що рішення відправити наказ про самознищення було прийнято після того, як ракета відхилилася від наміченого курсу . Оператори зрозуміли, що вона не зможе вивести супутники на орбіту.

. Оператори зрозуміли, що вона не зможе вивести супутники на орбіту. За даними космічного агентства, ракета впала в море. Повідомлень про пошкодження майна внаслідок самознищення не надходило.

JAXA також заявило, що продовжить розслідування причини порушення, яке призвело до переривання місії, і створить робочу групу для допомоги в розслідуванні.

Президент JAXA Хіроші Ямакава сказав, що ця помилка, безперечно, вплине на деякі плани, але підкреслив, що агентство "зробить все можливе, щоб відновити довіру" до нього.

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Востаннє JAXA віддавало команду на самоліквідацію в листопаді 2003 року, коли запуск ракети-носія H2A був перерваний після того, як один з двох її прискорювачів не зміг відокремитися. Що стосується ракет серії Epsilon, то всі 5 попередніх запусків були успішними.

Це була перша ракета Epsilon, на борту якої були приватні супутники.

Epsilon-6 має довжину 26 метрів і важить 95,6 тонни. Японські ракети порівняно дорогі в запуску, але однією з головних їхніх переваг вважається надійність.