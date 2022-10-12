Epsilon-6 стартувала з космодрому Учиноура на острові Кюсю близько 9:50 ранку. Вона несла вісім супутників, розроблених приватними та державними організаціями, в тому числі університетами. Усі тепер втрачені.
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Що сталося з ракетою
- На пресконференції після невдалого запуску агентство заявило, що рішення відправити наказ про самознищення було прийнято після того, як ракета відхилилася від наміченого курсу. Оператори зрозуміли, що вона не зможе вивести супутники на орбіту.
- За даними космічного агентства, ракета впала в море. Повідомлень про пошкодження майна внаслідок самознищення не надходило.
- JAXA також заявило, що продовжить розслідування причини порушення, яке призвело до переривання місії, і створить робочу групу для допомоги в розслідуванні.
- Президент JAXA Хіроші Ямакава сказав, що ця помилка, безперечно, вплине на деякі плани, але підкреслив, що агентство "зробить все можливе, щоб відновити довіру" до нього.
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Востаннє JAXA віддавало команду на самоліквідацію в листопаді 2003 року, коли запуск ракети-носія H2A був перерваний після того, як один з двох її прискорювачів не зміг відокремитися. Що стосується ракет серії Epsilon, то всі 5 попередніх запусків були успішними.
Це була перша ракета Epsilon, на борту якої були приватні супутники.