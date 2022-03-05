Hitachi Construction Machinery стежить за подіями, що відбуваються в Росії та Україні. У компанії сподіваються на якнайшвидше мирне розв'язання війни.

Зверніть увагу Netflix, Visa, IKEA та інші: майже 100 світових компаній виходять з російського ринку

Виробництво зупинили "до подальшого повідомлення"

На сайті корпорації зазначили, що їхнім пріоритетом є безпека зацікавлених сторін, співробітників групи та їхніх сімей, клієнтів, дилерів і партнерів по ланцюгу поставок.

Через потенційні ризики, пов'язані зокрема з бізнесом компанії, рішення щодо припинення виробництва в Росії триватиме "до подальшого повідомлення".

Читайте також Тепер точно Північна Корея: в Росії заблокували Twitter

У Hitachi Construction Machinery пояснили, що відповідні рішення ухвалюватимуть на основі збору інформації та тісного спілкування зі своїми базами по всьому світу.

Зауважте, що Hitachi є однією з найбільших світових багатопрофільних корпорацій. Наразі вона, як й інші понад 100 світових компаній, відмовляється від ринку Росії через війну, яку розв'язав Кремль.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!