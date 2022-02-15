Випробування пройшли на полігоні з імітацією місячної поверхні JAXA в місті Сагаміхара. R1 зміг проїхатися по складному рельєфу, зібрати макет сонячної батареї й узяти проби грунту.

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Lunar Robotic Rover R1

У місяцехода є чотири колеса, які можуть повертатися під будь-яким кутом, що дозволяє їхати боком, розвертатися на місці й виконувати складні маневри.

Верхня частина робота імітує верхню половину людського тіла. Вона оснащена ліхтарем і двома камерами.

R1 працює не автономно. Оператор управляє ровером та його руками за допомогою VR-контролерів на відстані.

Зрозуміло, що такого робота не можна відправляти у космос без супроводу людини. Адже затримка сигналу не дозволить управляти ним в реальному часі.

Тому він знадобиться для майбутніх місій, які передбачатимуть висадку людини або навіть колонізацію.

Дивіться як проходили випробування місяцехода від компанії GITAI: відео

Під час випробувань GITAI R1 виконав чотири завдання:

У компанії запланували випробувати його в реальних умовах на поверхні Місяця. Розробники розраховують, що робот допоможе людям збирати корисні копалини та ремонтувати необхідні пристрої.