Японська компанія Hitachi купує IT-компанію GlobalLogic

Японська компанія Hitachi купила американську IT-компанію GlobalLogic, яка має кілька великих офісів в Україні. Сума угоди склала 9,6 мільярда доларів.

Нагадаємо, GlobalLogic входить у три найбільших українських IT-роботодавців. Hitachi вже придбала один з бізнесів ABB Ltd в 2020 році за 7 мільярдів доларів.

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Як кажуть в GlobalLogic, Hitachi планує за допомогою просунутих інженерних можливостей GlobalLogic і її клієнтської бази зміцнити портфоліо свого діджитал-підрозділу Lumada.

Угода повинна дістати схвалення регуляторних органів, але очікується, що вона завершиться до кінця липня 2021 року.

До завершення операції структура володіння GlobalLogic виглядає так: по 45% належить Canada Pension Plan Investment Board і швейцарської інвестиційній фірмі Partners Group. Решта частки належить керівництву компанії.

Що відомо про GlobalLogic

Компанія GlobalLogic в Україні має офіси в Києві, Харкові, Львові та Миколаєві.

За даними профільного ресурсу DOU у січні 2021 року в компанії працювало 5712 фахівців, що робить її одним з найбільших IT-компаній в Україні за кількістю співробітників, після EPAM і SoftServe.

Головний офіс компанії розміщений у Кремнієвій долині. Загальна кількість працівників складає близько 20 тисяч фахівців. Офіси компанії розміщені у 14 країнах, таким чином GlobalLogic управляє дизайнерськими студіями та центрами розробки програмних продуктів.