Система отримала назву Taste the TV (TTTV). Як пише джерело, такий телевізор доведеться лизати.

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Як це працює

Вся система дуже габаритна – значно більша, ніж сучасні телевізори.



Так виглядає апарат / Скриншот з відео Університету Мейдзі

Крім дисплея, вона обладнана десятьма ємностями зі смаковими добавками, які змішуються між собою, утворюючи смаки конкретних страв.

Коли формування смаку завершено, суміш напилюється на гігієнічну плівку.

Плівка своєю чергою розтягується на поверхні екрану, щоб користувач міг спробувати.

Для цього необхідно доторкнутися язиком до поверхні.



Пластикові колби зі смаковими добавками / Скриншот з відео Університету Мейдзі

Автором проєкту є професор Університету Мейдзі Хомей Міясіта. Він упевнений, що подібний винахід актуальний в умовах пандемії, оскільки відкриває для людей нові способи зв'язку.

Мета в тому, щоб дозволити людям спробувати страви в ресторані на іншому кінці світу, навіть залишаючись вдома,

— прокоментував професор свій винахід.



Taste the TV без зовнішньої оболонки корпусу / Скриншот з відео Університету Мейдзі

У демонстрації технології брала участь студентка професора Юкі Хоу.

Вона поставила перед системою завдання видати смак шоколаду, і з декількох спроб завдання було прийнято.

Через якийсь час напилювачі нанесли смак на пластикову плівку.

"Схоже на молочний шоколад. Солодке, як шоколадний крем", – оцінила результат Юкі.

Дивіться як працює апарат у ролику Університету Мейдзі: відео

Прототип TTTV пан Міясіта будував самостійно протягом останнього року. За словами винахідника, комерційна версія системи буде коштувати близько 100 000 ієн (875 доларів). Важко уявити, що хтось купить таку установку для дому, однак його можуть використовувати для дистанційного навчання сомельє і кухарів, а також для розробки дегустаційних ігор і вікторин. Рішеннями професора вже зацікавилися кілька приватних компаній.