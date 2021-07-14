Вчені представили свій винахід на міжнародній конференції з оптоволоконного зв'язку OFC 2021 і на офіційному сайті вузу. У чому її секрет – розповідаємо далі.

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Як це працює

Кабель складається з чотирьох оптичних волокон з домішками рідкоземельних металів — ербію і тулію.

Ці домішки створюють оптичні спотворення, які проводять сигнал (імпульси лазера) по 552 ізольованих каналах і підсилюють його.

Такий підхід дозволив передати сигнал зі швидкістю 319 терабіт в секунду більш ніж на три тисячі кілометрів.

Досі нікому не вдавалося передати дані на такій швидкості і на таку відстань по оптоволокну стандартного розміру. Зазвичай такі кабелі або видають високу швидкість, або працюють на велику відстань. Кабель нового типу у 2,7 раза ефективніше попереднього рекордсмена, який складається з трьох оптичних волокон.

Оптичними кабелями стандартного розміру (0,125 міліметра) дуже зручно модернізувати мережі — під них не потрібно робити окреме обладнання.

Автори роботи вважають, що їх кабель буде корисний в модернізації інфраструктури під мобільні мережі стандарту 5G.