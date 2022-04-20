Ефект досягається за допомогою слабких електричних імпульсів, які впливають на іони натрію, що містяться в продукті, не збільшуючи при цьому кількість солі. Солоний смак їжі підсилюється приблизно в 1,5 раза.

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Їсти по-новому

Працює пристрій наступним чином:

Спеціальний блок з мініатюрним комп'ютером та акумулятором кріпиться до руки як браслет, а до нього по дроту підключаються металеві палички для їжі.

Вони використовують дуже слабку електричну стимуляцію, недостатню для впливу на організм людини, тому їх використання безпечно.

Палички регулюють функцію іонів хлориду натрію і глутамату натрію, щоб змінити сприйняття смаку, роблячи смак їжі сильнішим або слабшим.

Команда заявила, що вдосконалює прототип і сподівається зробити палички доступними для покупців наступного року. Випробування вже підтвердили результативність підходу. Учасники, які отримували їжу зі зниженим вмістом солі, прокоментували покращення смакових якостей страви.

Розробка допоможе боротися з підвищеним споживанням солі. У середньому кожен японець споживає близько 10 грамів солі в день, що вдвічі більше, ніж рекомендовано ВООЗ. Високе споживання солі може сприяти підвищенню кров'яного тиску, яке є основною причиною серцевих нападів та інсультів.