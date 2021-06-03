Японія відправить на Місяць робота-розвідника, спроєктованого дизайнером іграшок

Японське агентство аерокосмічних досліджень планує відправити на Місяць незвичного робота-дослідника. Він здатен трансформуватись, наче дитяча іграшка.
Місію планують на 2022 рік. Розвідувальна система буде складатися з посадкового модуля для відпрацювання технологій безпечного приземлення і робота-розвідника для вивчення місцевості. Останній виконаний за незвичайною схемою трансформера – летіти на Місяць він буде в одному вигляді, а працювати вже в іншому.
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Особливий робот
Ця місія є підготовкою до відправки на Місяць пілотованого японського місяцехода, яка запланована на 2029 рік. Робот-розвідник потрібен для прокладки маршруту, вивчення ґрунту на шляху місяцехода, пошуку перешкод та іншого. Робот, як повідомляється, дуже компактний – важить всього 250 грамів.
Доставленням робота займеться приватна компанія Ispace.
Під час польоту незвичайний ґаджет матиме форму кулі. А коли опиниться на поверхні Місяця – розкриється, підготувавши до роботи колеса і засоби навігації.
Концепт придумали в університеті Дошиша. Безпосередньо розробкою займаються інженери Sony. За дизайн відповідає виробник іграшок Tomy.
Не виключено, що такий підхід ознаменує нову еру в області створення апаратів для дослідження інших космічних об'єктів.