Як відомо, Тайвань сьогодні є провідним постачальником чипів у світі, займаючи близько 50 відсотків ринку. Залежність як окремих компаній, так і цілих країн від співпраці з однією лише TSMC ставить під загрозу не тільки виробників, а й світову економіку. Тому США та Японія прагнуть зменшити залежність своїх технологій від Тайваню, який знаходиться в центрі політичної напруги.

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Про що домовляються країни

Як повідомляють джерела, уряди двох країн близькі до домовленості про співпрацю у виробництві чипів за технологічним процесом 2 нанометри та навіть більш досконалим. Крім того, йде робота в напрямку запобігання витокам інформації, що фактично означає перешкоджання викрадення технологій Китаєм.

На сьогодні передовою технологією чипів є три нанометри. Єдиною компанією, яка її освоїла є Samsung, а TSMC збирається приступити до виготовлення своєї версії лише в наступному році. Поки що ж найкращим рішенням, яке добралося до готової техніки – телефонів, комп'ютерів, планшетів – є 4 нанометри.

Новий науково-дослідний центр створять силами Інституту дослідження чіпів при співпраці з Токійським університетом та Інститутом природничих наук. Де він розташується, поки неясно, але ймовірно, це буде подалі від Китаю. Технічне забезпечення надійде з боку Національного центру напівпровідникових технологій США. Звідти ж будуть і фахівці.

Країни планують розвивати технології виробництва 2-нанометрових напівпровідників, що дозволить покращити продуктивність чипів з одночасним зниженням енергоспоживання. Передбачається, що масове виробництво запустять не пізніше 2025 року.