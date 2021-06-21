Японія дозволила своїм компаніям видобувати ресурси в космосі

Влада Японії схвалила законопроєкт, який дозволяє приватним компаніям країни розробляти, видобувати і використовувати космічні ресурси. Пропозиція отримала підтримку двох найбільших політичних партій. Аналогічні закони вже прийняли в США, Люксембурзі та ОАЕ.

Законопроєкт, прийнятий парламентом країни, ідентичний закону США про комерційний космос від 2015 року. Він дає компаніям права на видобуті в космосі копалини, але не права на небесні тіла — інакше це суперечило б Договору про космос 1967 року.

Цікаво Huawei представила нове покоління навушників FreeBuds 4i: 10 годин роботи без підзарядки

Угоди Артеміди та космічні ресурси

Ми з ентузіазмом підтримуємо прийняття Японією закону про космічні ресурси і аплодуємо непартійній парламентській групі за те, що одними з перших у світі зробили дії в цьому напрямку,

— заявив Такеші Хакамада, директор компанії Ispace, розробника місячного модуля.

Всі чотири держави, які прийняли такий закон, є партнерами по "угодах Артеміди", які регулюють принципи співпраці та цивільної діяльності з дослідження і використання Місяця, Марса, комет і астероїдів.

, що видобуток космічних ресурсів не означає їх присвоєння відповідно до статті II Договору про космос, і що контракти та інші правові інструменти цього процесу повинні відповідати цьому Договору.

У Росії інший погляд на проблему. Як заявив глава Роскосмосу Дмитро Рогозін, виступаючи на міжнародній конференції з дослідження космічного простору GLEX-2021: "Російська точка зору полягає в тому, що держави не повинні в односторонньому порядку приймати нормативні акти, які дають їм перевагу". Він також повідомив, що Росія вже відстає "у своєму правовому забезпеченні від тих нових кроків, які зробили провідні країни".

Міжнародна команда вчених підрахувала, що ресурсів місяця може на всіх не вистачити. У ситуації відсутності глобальних домовленостей і законів, що визначають хто, що, де і скільки зможе добувати, дослідники передбачають швидке виснаження ресурсів і зростання політичної напруженості.