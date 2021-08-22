Японія доєднується до "марсіанських змагань" та планує добути ґрунт Червоної планети

Щоб зрозуміти численні еволюційні процеси об'єктів Сонячної системи, науковцям потрібно мати зразки цих об'єктів. У нас є сотні кілограмів місячного реголіту, численні метеорити та ґрунт з двох астероїдів: Ітокава та Рюгу. Зразки астероїдів добула Японія у двох місіях "Хаябуса". Тепер країна "замахнулася" на Марс.

Щоправда, ціллю є не сам Марс. Апарат місії Martian Moons eXploration (MMX) буде досліджувати два супутники – Фобос та Деймос. Запуск відбудеться у 2024 році. У Фобоса зонд здійснить забір зразків реголіту, які будуть доставлені на Землю у 2029 році. Завдяки цьому Японія виграє своєрідні "марсіанські змагання" та стане першою країною, яка зможе повернути марсіанський ґрунт. Китай планує це зробити у 2030 році, а NASA та ESA – у 2031 році.

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Астероїд Фобос, супутник Марса / Фото Wikipedia

Детальніше про марсіанську місію Японії

Слід зазначити, що зразки марсіанських порід уже є на Землі. Вони потрапили до нас у вигляді метеоритів. Але такі зразки часто "забруднені" земними організмами або провели забагато часу у космосі.

Націлившись на Фобос, Японія хоче "вбити трьох зайців" відразу:

Отримати зразки марсіанського ґрунту.

Внаслідок глобальних штормів та "вибиття" породи ударами астероїдів, в атмосферу Марса підіймається пил та пісок. Невелика кількість цих частинок могла потрапити на Фобос, орбіта якого віддалена на 6 тисяч кілометрів від Марса. Вчені вважають, що близько 0,1% реголіту супутника мають марсіанське походження.

Внаслідок глобальних штормів та "вибиття" породи ударами астероїдів, в атмосферу Марса підіймається пил та пісок. Невелика кількість цих частинок могла потрапити на Фобос, орбіта якого віддалена на 6 тисяч кілометрів від Марса. Вчені вважають, що близько 0,1% реголіту супутника мають марсіанське походження. Друга ціль – це зразки реголіту самого Фобоса. Це дозволить краще зрозуміти, яке походження має супутник.

Дослідження минулого Червоної планети та свідчення існування життя.

Фобос, як і наш Місяць, перебуває у приливному захопленні. Тобто, один оберт супутника навколо Марса рівняється обороту довкола власної осі. Через це Фобос завжди обернений однією стороною до планети.

У далекому минулому Марс мав щільну атмосферу, а його поверхнею текли ріки. Та через відсутність магнітного поля атмосфера була втрачена. Вчені вважають, що під час "вивітрювання" атмосфери, її частинки осідали на тій стороні Фобоса, яка завжди обернена до Червоної планети. Тому реголіт Фобоса може містити в собі маркери існування життя та різноманітні хімічні елементи марсіанської атмосфери.

В минулому Японія провела дві успішні місії "Хаябуса" та повернула реголіт двох астероїдів на Землю. Це надало спеціалістам Японського космічного агентства (JAXA) величезний досвід та багаж знань.

Тому місія Martian Moons eXploration буде успішною з високою долею вірогідності.