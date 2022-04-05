Японія більше не поставлятиме в Росію автомобілі – ні нові, ні вживані: нові санкції

У Японії набрали чинності санкції на експорт до Росії предметів розкоші. Зокрема, зупиняться поставки деяких автомобілів, мотоциклів, спорядження для заняття дайвінгом і лижним спортом.

Пакет санкцій, спрямованих на обмеження експорту предметів розкоші, набув чинності у вівторок. Про це оголосило Міністерство економіки, торгівлі й промисловості Японії. 24 канал розбирався в деталях нових обмежень.

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Що втратила Росія

Заходи стосуються:

Нових і старих автомобілів ціною понад 49 тисяч доларів.

Мотоциклів вартістю понад 4,9 тисячі доларів.

Роялів дорожче 1,6 тисячі доларів.

Спорядження для заняття дайвінгом і лижним спортом, головних уборів (крім захисних касок) ціною понад 822 доларів.

Також заборона стосується алкогольних напоїв, тютюнових виробів, ювелірних виробів, парфумерії та косметики, які коштують понад 326 доларів.

Обмеження вводяться і на експорт суднових двигунів, запчастин дорожче 10,6 тисячі доларів, а також пристроїв автоматичної обробки даних вартістю понад 326 доларів.

Обсяг японських товарів, імпортованих до країни-окупанта у 2021 році, склав майже 7 мільярдів доларів. Більше половини цієї суми припадало на автомобілі та запчастини.

Під індивідуальні санкції Японії потрапили понад 100 осіб, включаючи представників керівництва, чиновників і бізнесменів. У списку товарів і технологій, які заборонено експортувати, опинилося 300 найменувань. Крім цього, Японія заморозила активи семи великих банків.