Пакет санкцій, спрямованих на обмеження експорту предметів розкоші, набув чинності у вівторок. Про це оголосило Міністерство економіки, торгівлі й промисловості Японії. 24 канал розбирався в деталях нових обмежень.

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Що втратила Росія

Заходи стосуються:

Нових і старих автомобілів ціною понад 49 тисяч доларів.

Мотоциклів вартістю понад 4,9 тисячі доларів.

Роялів дорожче 1,6 тисячі доларів.

Спорядження для заняття дайвінгом і лижним спортом, головних уборів (крім захисних касок) ціною понад 822 доларів.

Також заборона стосується алкогольних напоїв, тютюнових виробів, ювелірних виробів, парфумерії та косметики, які коштують понад 326 доларів.

Обмеження вводяться і на експорт суднових двигунів, запчастин дорожче 10,6 тисячі доларів, а також пристроїв автоматичної обробки даних вартістю понад 326 доларів.

Обсяг японських товарів, імпортованих до країни-окупанта у 2021 році, склав майже 7 мільярдів доларів. Більше половини цієї суми припадало на автомобілі та запчастини.

Під індивідуальні санкції Японії потрапили понад 100 осіб, включаючи представників керівництва, чиновників і бізнесменів. У списку товарів і технологій, які заборонено експортувати, опинилося 300 найменувань. Крім цього, Японія заморозила активи семи великих банків.

Нагадаємо, рашисти теж не сплять і вводять свої "санкції". Так, наприклад, глава Роскосмосу Дмитро Рогозін образився на японців, бо вони почали перехід на новий варіант написання та вимови назви української столиці, міста Києва. Якщо раніше вона була заснована на російському топонімі, то тепер переходить на український. Судячи з усього, це для Рогозіна є вкрай важливим і принциповим моментом у його житті, тому він оголосив, що перейменовує столицю Японії на "ТікТокіо". Навіть не уявляємо, як Японія справиться з такими тяжкими контрсанкціями.