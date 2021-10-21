Як пише джерело, це перший випадок у Японії, коли кримінальну справу порушили через створення порнографії із застосуванням технології DeepFake. На відміну від традиційного її застосування для заміни обличчя, цього разу підозрюваний замінював цензуровані області геніталій.

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Що відомо

Обвинувачений — житель префектури Хіого, на ім'я Масаюкі Накамото. Йому 43 роки. За даними поліції він використав технологію TecoGAN, навчену на сотнях інших порнографічних роликів. Працює це так:

Спочатку оператор запускає аналіз навчальних матеріалів.

Нейромережа аналізує всі можливі варіанти зображення і навчається їх відтворювати, фактично генеруючи новий фрагмент будь-чого на заміну старому.

Далі в програму завантажується матеріал, який необхідно відредагувати.

Тоді система замінює конкретну частину зображення, закриту цензурою, на нову.

Накамото продавав результати своєї роботи. За рік йому вдалося заробити майже 100 тисяч доларів, продавши 2561 відео. Тепер йому пред'явили звинувачення у порушенні закону Про авторське право, а також поширенні порнографії.

Накамото визнав провину та заявив, що робив це тільки заради грошей.