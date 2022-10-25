В одній із закритих Facebook-груп під назвою "Контекстна реклама" опублікували скриншот, на якому видно, що "Яндекс" визнає незаконну анексію українських територій.

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Що відомо

Нагадаємо:

24 лютого 2022 року Росія почала масштабне вторгнення, окупувавши частини Херсонської, включно з містом Херсоном, та Запорізької областей на додачу до вже окупованих з 2014 року Донецької, Луганської областей та Криму.

23-27 вересня там провели незаконні "референдуми" під дулом автомата й оголосили, начебто більшість жителів обрали приєднання до Росії.

Вже 30 вересня Росія заявила про анексію чотирьох областей України – Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської.

3 жовтня Держдума Росії одноголосно підтримала незаконну анексію.

За цим послідували зміни в російському сегменті інтернету. Як можна побачити, деякі місцеві компанії та сервіси почали визнавати загарбання українських територій.

На скриншоті, опублікованому в групі "Контекстна реклама", видно, що "Донецьк та область", "Запоріжжя та область", "Луганськ та область", "Херсон та область" знаходяться в розділі "Росія – Південь" при виборі регіону націлювання реклами.



Скриншот демонструє окуповані українські території, додані до рекламного кабінету "Яндекса" в склад Росії

Неясно, коли саме це сталося – одразу після оголошення про анексію, чи лише зараз.