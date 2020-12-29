Компанія OLX проаналізувала покупки українців на їхній платформі та сформували рейтинг видів побутової техніки, яку найактивніше замовляли у 2020 році. Зокрема, найпопулярнішим товаром в період карантину стали ігрові приставки.

Якщо в 2019 році (з грудня по листопад) українці придбали майже 7700 одиниць приставок, то в 2020 цей показник збільшився вдвічі – до 15 800 одиниць. Про це повідомили у пресслужбі OLX.

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Найпопулярніші пристрої на OLX

Загалом, у цьому році українці на 93% частіше стали купувати побутову техніку. При цьому кількість покупок з "OLX Доставка" збільшилася вдвічі – до 28 000 доставок, порівняно з 2019 роком.

Ще одна цікава тенденція – ріст популярності потужних стаціонарних комп'ютерів, цього року вони обігнали за популярністю ноутбуки. ПК купували на 75% частіше.

Також зросла популярність аудіотехніки і техніки для кухні.

Найчастіші запити в розділі "Електроніка":

ноутбук – понад мільйон пошуків;

iPhone X – 621 000 пошуків;

iPhone 7 – 541 000 пошуків;

AirPods – 513 000 пошуків;

Xiaomi – 441 000 пошуків.

Найпопулярніші оголошення

Лідерами за кількістю оголошень стали телефони Apple (427 000 оголошень). На другому місці – Samsung (187 000) і Xiaomi (163 000). Серед приставок найчастіше траплялися Sony PlayStation (54 800) і Xbox (20 200).